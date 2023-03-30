Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow "Русский мир" как он есть: российская туристка напала на таксиста в Бразилии arrow

"Русский мир" как он есть: российская туристка напала на таксиста в Бразилии

30 марта 2023 16:20
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Иллюстративное фото: Agência Brasília
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Туристка из россии напала с кулаками на водителя такси в Бразилии, пока он вез ее в аэропорт.

Видео нападения опубликовал бразильский телеканал SBT News.

Читайте также:

Женщина полезла в драку после того, как водитель попросил ее не курить в такси. Также ее оскорбило то, что водитель обращался к ней на португальском, а не на английском.

"Ты ох@@@ел? Ты ох@@ел, бл@@@дь? Спик инглиш!" — требовала россиянка.

Осторожно, нецензурная лексика!

Еще один скандальный случай, связанный с россиянами в Бразилии, произошел в конце февраля в Рио-де-Жанейро. Сотрудник российского консульства ударил свою соотечественницу, протестовавшую против войны в Украине, а затем пытался скрыться от полицейских.

Напомним, российские политики и пропагандисты неоднократно жаловались на "непонятную русофобию" и неприязненное отношение к россиянам в мире. В начале марта рф даже пыталась созвать по этому поводу заседание Совета Безопасности ООН, но безрезультатно.

Также недавно стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Эксклюзив

16:16Лунин уходит из "Реала": три варианта продолжения карьеры голкипера сборной Украины

16:15 Оправдывал агрессию: житель Одессы подозревается в коллаборационной деятельности

16:14 В ГСЧС призвали водителей не менять зимнюю резину и предупредили о подъеме воды в реках

Новина з фото

16:14 Киевская ОВА и государственные банки подписали Меморандум о сотрудничестве: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:09 Во Львове работнице Львовского облсовета, которая получила в подарок пропуск , получила выговор

Новина з відео

16:06 Уже не миллионер? "Холостяк" Топольский шокировал предпринимателей условиями для сотрудничества

15:59 Райффайзен банк заявил, что планирует отделиться от россии: какие варианты там рассматривают

15:55 Экстрадиция Жеваго: суд во Франции принял решение

15:45 Сотни домов в Одессе остались без воды: когда восстановят

Новина з відео

16:06 Уже не миллионер? "Холостяк" Топольский шокировал предпринимателей условиями для сотрудничества

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокирована": в Харькове разоблачили онлайн-мошенников

Новина з відео

14:58 Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный

Новина з відео

14:10 "Не удается заставить украинцев страдать": скабеева устроила истерику в эфире "России 1"

Новина з відео

14:04 Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55Зеленский обратился к австрийским политикам и обществу, объяснив, что хочет Украина

Новина з відео

12:28 Россияне обстреляли село на Херсонщине: глава ОВА показал последствия авиаудара

Новина з відео

12:25 От каверов с миллионами просмотров к своим песням: украинские рокеры тронули мощным треком

Новина з відео

10:28 Несмотря на шторм в Черном море ракетоноситель рф: сколько "Калибров" снаряжено

Новина з відео

10:23 Глава СБУ встретился с амбассадором США: детали переговоров

Эксклюзив

07:15Будьте осторожны: астролог назвала вероятные даты массированных обстрелов Украины в апреле

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

Эксклюзив

20:00Утерянный боекомплект: успеет ли Запад дать снаряды для контрнаступления ВСУ

15:16Декларации о доходах: кому из беженцев нужно показать заработанное и за что предусмотрены штрафы

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Актуальное по теме

None 30 Март 16:22

В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

None 30 Март 16:16

Лунин уходит из "Реала": три варианта продолжения карьеры голкипера сборной Украины

None 30 Март 16:13

Оправдывал агрессию: житель Одессы подозревается в коллаборационной деятельности

None 30 Март 16:14

В ГСЧС призвали водителей не менять зимнюю резину и предупредили о подъеме воды в реках

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB