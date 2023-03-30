"Русский мир" как он есть: российская туристка напала на таксиста в Бразилии

Иллюстративное фото: Agência Brasília

Туристка из россии напала с кулаками на водителя такси в Бразилии, пока он вез ее в аэропорт.

Видео нападения опубликовал бразильский телеканал SBT News.

Женщина полезла в драку после того, как водитель попросил ее не курить в такси. Также ее оскорбило то, что водитель обращался к ней на португальском, а не на английском.

"Ты ох@@@ел? Ты ох@@ел, бл@@@дь? Спик инглиш!" — требовала россиянка.

Осторожно, нецензурная лексика!

Еще один скандальный случай, связанный с россиянами в Бразилии, произошел в конце февраля в Рио-де-Жанейро. Сотрудник российского консульства ударил свою соотечественницу, протестовавшую против войны в Украине, а затем пытался скрыться от полицейских.

Напомним, российские политики и пропагандисты неоднократно жаловались на "непонятную русофобию" и неприязненное отношение к россиянам в мире. В начале марта рф даже пыталась созвать по этому поводу заседание Совета Безопасности ООН, но безрезультатно.

Также недавно стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".