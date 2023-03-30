"Русскій мір" як він є: російська туристка напала на таксиста в Бразилії
Туристка з росії напала з кулаками на водія таксі в Бразилії, поки він віз її до аеропорту.
Відео нападу оприлюднив бразильський телеканал SBT News.
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Жінка полізла у бійку після того, як водій попросив її не палити у таксі. Також її образило те, що водій звертався до неї португальскою, а не англійською.
"Ти ох@@@їв? Ти ох@@@їв, бл@@@дь? Спік інгліш!" — вимагала росіянка.
Обережно, нецензурна лексика!
Ще один скандальний випадок, пов'язаний із росіянами у Бразилії, стався наприкінці лютого у Ріо-де-Жанейро. Співробітник російського консульства вдарив свою співвітчизницю, яка протестувала проти війни в Україні, а потім намагався сховатися від поліцейських .
Нагадаємо, російські політики та пропагандисти неодноразово скаржилися на "незрозумілу русофобію" і неприязне ставлення до росіян у світі. На початку березня рф навіть намагалася скликати із цього приводу засідання Ради Безпеки ООН, але безрезультатно.
Також нещодавно стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму".