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Саудовская Аравия заявила, что РФ не выполнила обязательств по добыче нефти, — СМИ

28 мая 2023 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Саудовская Аравия заявила, что РФ не выполнила обязательств по добыче нефти, — СМИ
Установки для добычи нефти и газа. Фото: REUTERS/Nick Oxford/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россия не придерживается своих обещаний сократить добычу нефти. Отношения РФ и Саудовской Аравии становятся хуже.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Издание пишет, что разногласия между Россией и Саудовской Аравией очень заметны накануне встречи министров Организации стран-экспортеров нефти. Главным вопросом станет план добычи на второе полугодие.

The Wall Street Journal отмечает, что в начале апреля Саудовская Аравия и другие производители нефти заявили о добровольном сокращении добычи. Они захотели поднять цены на нефть. Но Российская Федерация продолжила добычу огромных размеров на рынок. В результате цены на нефть в мае упали почти на 10% по сравнению с прошлым месяцем.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) был сделан прогноз мировой стоимости нефти и природного газа. Ожидается, что энергоресурсы подешевеют к 2025 году.

Также мы писали, что российская нефть продолжает поступать в ЕС, но не напрямую. Процесс происходит через доставку дизельного горючего из Индии.

Добавим, на фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Казахстан продолжает наращивать экспорт нефти в обход России. Таким образом, Казахстан стремится уменьшить свою зависимость от страны-агрессора.

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