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Саудівська Аравія заявила, що РФ не виконала зобов'язань з видобутку нафти, — ЗМІ

28 травня 2023 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Саудівська Аравія заявила, що РФ не виконала зобов'язань з видобутку нафти, — ЗМІ
Установки для видобутку нафти і природного газу. Фото: REUTERS/Nick Oxford/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росія не дотримується своїх обіцянок скоротити видобуток нафти. Відносини РФ та Саудівської Аравії стають гіршими.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Видання пише, що розбіжності між Росією та Саудівською Аравією дуже помітні напередодні зустрічі міністрів Організації країн-експортерів нафти. Головним питанням буде план видобутку на друге півріччя.

The Wall Street Journal зазначає, що на початку квітня Саудівська Аравія та інші виробники нафти заявили про добровільне скорочення видобутку. Вони захотіли підняти ціни на нафту. Однак Російська Федерація продовжила видобуток великих обсягів на ринок. Внаслідок цього ціни на нафту в травні впали майже на 10% порівняно з минулим місяцем.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) зробили прогноз світової вартості нафти та природного газу. Очікується, що енергоресурси подешевшають до 2025 року.

Також ми писали, що російська нафта продовжує надходити до ЄС, але не напряму. Процес відбувається через доставку дизельного пального з Індії.

Додамо, на тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Казахстан продовжує нарощувати експорт нафти в обхід Росії. Таким чином Казахстан прагне зменшити свою залежність від країни-агресора.

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