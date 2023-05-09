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Сербия протестует: люди требуют отставки правительства

9 мая 2023 05:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сербия протестует: люди требуют отставки правительства
В Сербии люди вышли на протест. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В столице Сербии Белграде и других городах люди вышли на массовые протесты под лозунгом "Сербия против насилия". Их спровоцировали два массовых расстрела, которые произошли в стране в последнее время.

Люди потребовали отставки правительства. Сообщает агентство Reuters.

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В самом Белграде акция собрала тысячи людей, люди требовали решительных действий в связи с двумя массовыми расстрелами.

Протестующие потребовали созвать заседание парламента и обсудить ответственность правительства за трагедию.

Они заявили, что правительство должно выполнить их требования к пятнице, 12 мая, в противном случае "Сербия остановится".

Сербия не может прийти в себя из-за последних двух стрельб.

  • Первая произошла в начальной школе Белграда, там погибли восемь детей и охранник.
  • Во второй — погибли 8 человек, 13 раненых. Мужчина прямо из автомобиля расстреливал людей в нескольких населенных пунктах.

Подозреваемые в обоих случаях — 13-летний парень и 20-летний мужчина соответственно — находятся под стражей.

Напомним, министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку из-за стрельбы в начальной школе Белграда, в которой погибли восемь детей и охранник. Оппозиционные партии обвиняют правительство премьер-министра Аны Брнабич в том, что оно не смогло предотвратить два нападения в школах.

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