Сербия протестует: люди требуют отставки правительства
В столице Сербии Белграде и других городах люди вышли на массовые протесты под лозунгом "Сербия против насилия". Их спровоцировали два массовых расстрела, которые произошли в стране в последнее время.
Люди потребовали отставки правительства. Сообщает агентство Reuters.
В самом Белграде акция собрала тысячи людей, люди требовали решительных действий в связи с двумя массовыми расстрелами.
Протестующие потребовали созвать заседание парламента и обсудить ответственность правительства за трагедию.
Они заявили, что правительство должно выполнить их требования к пятнице, 12 мая, в противном случае "Сербия остановится".
5000 i vise ljudi u #novisad #protest pic.twitter.com/xtLrMhKkia— zarko bogosavljevic (@zarkobns) May 8, 2023
Сербия не может прийти в себя из-за последних двух стрельб.
- Первая произошла в начальной школе Белграда, там погибли восемь детей и охранник.
- Во второй — погибли 8 человек, 13 раненых. Мужчина прямо из автомобиля расстреливал людей в нескольких населенных пунктах.
Подозреваемые в обоих случаях — 13-летний парень и 20-летний мужчина соответственно — находятся под стражей.
Напомним, министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку из-за стрельбы в начальной школе Белграда, в которой погибли восемь детей и охранник. Оппозиционные партии обвиняют правительство премьер-министра Аны Брнабич в том, что оно не смогло предотвратить два нападения в школах.