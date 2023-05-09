Сербія протестує: люди вимагають відставки урядовців

У Сербії люди вийшли на протест. Фото: REUTERS

У столиці Сербії Белграді та в інших містах люди вийшли на масові протести під гаслом "Сербія проти насильства". Їх спровокували два епізоди стрілянини, які сталися в країні останнім часом.

Люди вимагали відставки уряду. Повідомляє агенція Reuters.

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У самому Белграді акція зібрала тисячі людей, які вимагали відставки керівництва й рішучіших дій у зв'язку з двома масовими розстрілами, які сталися минулого тижня.

Протестувальники вимагали скликати засідання парламенту й обговорити відповідальність уряду за трагедії.

Вони заявили, що уряд має виконати їхні вимоги до п'ятниці, 12 травня, інакше "Сербія зупиниться".

Сербія не може оговтатися через останні дві стрілянини.

Перша сталася у початковій школі Белграда, там загинули вісім дітей та охоронець.

У другій — загинуло 8 осіб, 13 поранених. Чоловік просто з автівки розстрілював людей в кількох населених пунктах.

Підозрювані в обох випадках — 13-річний хлопець і 20-річний чоловік відповідно — перебувають під вартою.

Нагадаємо, міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку через стрілянину в початковій школі Белграда, в якій загинули вісім дітей і охоронець. Опозиційні партії звинувачують уряд прем'єр-міністра Ани Брнабіч у тому, що він не зміг запобігти двом нападам у школах.