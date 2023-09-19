Шойгу лично прибыл в Иран, чтобы просить больше оружия

Шойгу "клянчит" оружие в Иране. Фото: Скриншот

Российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской республики Иран. В частности, Шойгу провел переговоры с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Багери.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

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Российское Минобороны сообщает, что их делегация проведет "ряд переговоров с военным руководством" Ирана, и это "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между странами".

По информации агентства Tasnim, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери пригласил Шойгу приехать в страну 28 июня.

Тогда Минобороны России сообщило, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

В этот раз, как сообщает СМИ, делегация должна встретиться с министром обороны Мохаммедом Резой Аштияни.

Ранее мы сообщали, что кроме дронов-камикадзе, Иран планирует передать России ракеты малой и большой дальности. О каком типе вооружения идет речь, пока неизвестно.

Напомним, в РФ фиксируют увеличение активности грузовых перевозок по направлению Тегеран — Москва. Вероятно, Иран может поставлять государству-террористу новые беспилотники или запасные части к ним.