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Шойгу особисто прибув до Ірану, щоб просити більше зброї

19 вересня 2023 19:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Шойгу особисто прибув до Ірану, щоб просити більше зброї
Шойгу "клянчить" зброю в Ірану. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська делегація на чолі з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу прибула до Тегерана для перемовин з військовим керівництвом Ісламської республіки Іран. Зокрема, Шойгу провів перемовини з начальником Генштабу Ірану Мохаммадом Багері.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim.

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Російське Міноборони повідомляє, що їхня делегація проведе "низку переговорів з військовим керівництвом" Ірану, і це "сприятиме зміцненню російсько-іранських військових зв'язків і стане важливим етапом розвитку співробітництва між країнами".

За інформацією агентства Tasnim, начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері запросив Шойгу приїхати в країну 28 червня. 

Тоді Міноборони Росії повідомило, що сторони "обговорили актуальні питання двостороннього військового і військово-технічного співробітництва", а також "обмінялися думками з питань міжнародної обстановки і регіональної безпеки".

Цього разу, як повідомляє ЗМІ, делегація має зустрітися з міністром оборони Мохаммедом Резой Аштіяні.

Раніше ми повідомляли, окрім дронів-камікадзе, Іран планує передати Росії ракети малої та великої дальності. Про який саме тип озброєння йдеться, наразі невідомо.

Нагадуємо, в РФ фіксують збільшення активності вантажний перевезень за напрямком Тегеран — Москва. Ймовірно, Іран може постачати державі-терористу нові безпілотники або запасні частини до них.

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