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Шольца проверят на причастность к мошенничеству на €30 млрд евро, — Politico

6 апреля 2023 06:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Шольца проверят на причастность к мошенничеству
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в центре скандала. Он может быть причастен к уклонению от уплаты налогов на сумму 30 млрд евро во время работы мэром Гамбурга.

Об этом сообщает Politico.

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Подозревать Шольца в правонарушении начали еще в 2021 году. Но тогда его потенциальное участие оставалось непонятным.

"Дело, которое началось более пяти лет назад, когда Шольц еще был мэром города-государства Гамбург, связано с более широким так называемым делом "Cum Ex", в рамках которого немецкое государство было обмануто более чем на 30 миллиардов евро, поскольку некоторые банки, компании или частные лица требовали от властей возмещения налогов за предполагаемые расходы, которые так и не были произведены" , — пишет издание.

Региональный парламент Гамбурга планирует вызвать Шольца еще раз в следственный комитет по расследованию этого скандала.

"Канцлер хотел бы увидеть… подведенную линию под разъяснениями этого налогового дела. Но это самая задача парламента — контролировать правительство, внимательно смотреть, особенно с таким количеством вопросов без ответа", — сказал депутат от ХДС Маттиас Гауэр.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что его страна должна гарантировать долговременную поддержку Украины. По словам Шольца, война будет продолжаться, пока россия не осознает, что "она не может просто взять и аннексировать большие части украинской территории".

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