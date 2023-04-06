Шольца перевірять на причетність до шахрайства на €30 млрд євро, — Politico

Шольца перевірять на причетність до шахрайства

Канцлер Німеччини Олаф Шольц опинився у центрі скандалу. Він може бути причетний до ухилення від сплати податків на суму 30 млрд. євро під час роботи мером Гамбурга.

Про це повідомляє Politico.

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Підозрювати Шольца у правопорушенні почали ще 2021 року. Але тоді його потенційна участь залишалася незрозумілою.

"Справа, яка почалася понад п'ять років тому, коли Шольц ще був мером міста-держави Гамбург, пов'язана з ширшою так званою справою "Cum Ex", в рамках якої німецька держава була обдурена на понад 30 мільярдів євро, оскільки деякі банки, компанії або приватні особи вимагали від влади відшкодування податків за передбачувані витрати, які так і не було зроблено", — пише видання.

Регіональний парламент Гамбурга планує викликати Шольца вкотре до слідчого комітету з розслідування цього скандалу.

"Канцлер хотів би побачити… підведену лінію під роз’ясненнями цієї податкової справи. Але це саме завдання парламенту — контролювати уряд, уважно дивитися, особливо з такою кількістю запитань без відповіді", — сказав депутат від ХДС Маттіас Гауер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що його країна має гарантувати довготривалу підтримку України. За словами Шольца, війна триватиме, допоки росія не усвідомить, що "вона не може просто взяти та анексувати великі частини української території".