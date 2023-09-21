Шпионили в пользу РФ: в Британии будут судить пятерых человек

Человек в наручниках. Фото иллюстративное: google

В Великобритании пятерых человек подозревают в шпионаже в пользу РФ. Они оказались гражданами Болгарии.

Об этом пишет издание Sky News.

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Сообщается, что всем лицам предъявят обвинения в шпионаже. Среди них трое мужчин и три женщины. Все они граждане Болгарии.

"Их обвинит в "заговоре с целью сбора информации, предназначенной для того, что может быть прямо или косвенно полезной для врага с целью, наносящей ущерб безопасности и интересам государства" между 30 августа 2020 года и 8 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что трем из них в феврале 2023 года уже предъявлялись обвинения. Их подозревали в "хранении фальшивых документов, удостоверяющих личность с неправомерным намерением".

Напомним, недавно в парламенте Великобритании задержали помощника депутата, который шпионил в пользу Китая. 20-летний "чиновник" был связан с рядом высокопоставленных депутатов, которые посвящены в секретную или очень конфиденциальную информацию.

Добавим, бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) Германии и его помощника обвиняют в государственной измене. Их подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.