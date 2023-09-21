Шпигували на користь РФ: у Британії судитимуть п'ятьох осіб

Чоловік в наручниках. Фото ілюстративне: google

У Великій Британії п'ятьох осіб підозрюють у шпигунстві на користь РФ. Вони виявилися громадянами Болгарії.

Про це пише видання Sky News.

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Повідомляється, що усім особам висунуть звинувачення у шпигунстві. Серед них троє чоловіків і три жінки. Усі вони громадяни Болгарії.

"Їх звинуватить у "змові з метою збору інформації, призначеної для того, що може бути прямо чи опосередковано корисною для ворога з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави" між 30 серпня 2020 року та 8 лютого 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що трьом з них у лютому 2023 року вже висували звинувачення. Їх підозрювали у "зберіганні фальшивих документів, які засвідчують особу з неправомірним наміром".

Нагадаємо, нещодавно у парламенті Великої Британії затримали помічника депутата, який шпигував на користь Китаю. 20-річний "чиновник" був пов'язаний із низкою високопоставлених депутатів, які утаємничені в секретну чи дуже конфіденційну інформацію.

Додамо, колишнього співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини та його помічника звинувачують у державній зраді. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.