Штаты обсудят ускорение поставок оружия Украине

Спикер оборонного ведомства США генерал Патрик Райдер на пресс-конференции. Фото: АрмияInform

Представитель оборонного ведомства США генерал Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты проведут специальную встречу по вопросам вооружений оборонных ведомств более 40 стран. Цель – ускорить производство и доставку военной помощи Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Подробности

"Встреча состоится при участии директоров по вооружениям и представителям более 40 стран, Европейского союза и НАТО, которые сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению производства и поддержки потенциала, жизненно важного для защиты Украины от неспровоцированной и незаконной агрессии России", — отметил представитель Пентагона.

Он конкретизировал, что национальный директор по вооружениям Министерства обороны США доктор Уильям ЛаПланте будет возглавлять встречу в Брюсселе на этой неделе.

Напомним, что США вводят новые санкции против групп в России и Иране, обвиненных в захвате американцев в заложники. Эти санкции вводятся с целью предотвращения повторения таких инцидентов и могут помочь в освобождении американцев, которые сейчас находятся под стражей.

Также ранее мы сообщали, что Министерство иностранных дел России отказало США в консульском визите к Эвану Гершковичу, журналисту The Wall Street Journal, находящемуся в тюрьме по обвинению в шпионаже. Это явилось ответом на визовые санкции для РФ.

Добавим, что обвиненный в "ливне" тайных данных, военнослужащий Национальной гвардии США предстанет перед федеральным судом. Ожидается, что прокуроры будут доказывать потребность оставить его под стражей, поскольку военный представляет угрозу национальной безопасности.