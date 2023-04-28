Штати обговорять прискорення постачань зброї Україні

Речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер на пресконференції. Фото: АрміяInform

Речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати проведуть спеціальну зустріч із питань озброєнь оборонних відомств понад 40 країн. Мета — прискорити виробництво та доставку військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Зустріч відбудеться за участі директорів з питань озброєнь та представників понад 40 країн, Європейського союзу й НАТО, які зосереджені на глобальних зусиллях з прискорення виробництва й підтримки потенціалу, життєво важливого для захисту України від неспровокованої та незаконної агресії Росії", — зазначив представник Пентагону.

Він конкретизував, що національний директор з питань озброєнь Міністерства оборони США доктор Вільям ЛаПланте буде очолювати зустріч у Брюсселі на цьому тижні.

Нагадаємо, що США запроваджують нові санкції проти груп у Росії та Ірані, звинувачених у захопленні американців у заручники. Ці санкції вводяться з метою запобігти повторенню таких інцидентів та можуть допомогти в звільненні американців, які зараз перебувають під вартою.

Також раніше ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ Росії відмовило США у консульському візиті до Евана Гершковича, журналіста The Wall Street Journal, який перебуває у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві. Це стало відповіддю на візові санкції для РФ.

Додамо, що звинувачений у "зливі" таємних даних, військовослужбовець Національної гвардії США постане перед федеральним судом. Очікується, що прокурори будуть доводити потребу залишити його під вартою, оскільки військовий є загрозою національній безпеці.