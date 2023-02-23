Сильный зимний шторм в США: закрытые автомагистрали, отключение электроэнергии и другие последствия

Сильный шторм в США

Недавний зимний шторм в США привел к серьезным нарушениям, включая закрытие автомагистралей между штатами Аризона и Вайоминг, отключение электроэнергии для более 100 тысяч человек и первое за десятилетия предупреждение о снежной буре в Южной Калифорнии. Дикая погода повлияла на многие регионы США, в том числе города Среднего Запада, Средней Атлантики и Юго-Востока, где были побиты давние рекорды.

Об этом пишет AP.

Шторм в США

Школы, офисы и даже Законодательное собрание Миннесоты были закрыты, а более 1600 рейсов были отменены из-за трудных погодных условий. Более 5000 рейсов были задержаны по всей стране.

Сильные ветра и метель в Вайоминге создали "почти безвыходную ситуацию" для спасателей, которые пытались доставить помощь людям, застрявшим в транспортных средствах. На северо-западе Тихого океана сильный ветер и снегопад затруднили работу поисковым группам, которые не смогли добраться до тел трех альпинистов, погибших в лавине на пике Колчак в Вашингтоне. Два эксперта из Северо-Западного лавинного центра прибыли на место происшествия, чтобы оценить возможность проведения дальнейших поисков в более благоприятных условиях.

В Калифорнии сильные ветры были главной причиной падения деревьев и линий электропередач, что привело к отключению электроэнергии для более чем 65 тысяч человек.

Напомним, что север и средний запад Соединенных Штатов покрыл мощный снегопад. В результате мощного ветра и большого количества снега были закрыты школы и отменены авиарейсы.