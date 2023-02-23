Сильний шторм у США: закриті автомагістралі, відключення електроенергії та інші наслідки
Нещодавній зимовий шторм у США призвів до серйозних порушень, включаючи закриття автомагістралей між штатами Арізона та Вайомінг, відключення електроенергії для понад 100 тисяч осіб та перше за десятиліття попередження про снігову бурю у Південній Каліфорнії. Дика погода вплинула на багато регіонів США, у тому числі міста Середнього Заходу, Середньої Атлантики та Південного Сходу, де було побито давні рекорди.
Про це пише AP .
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Шторм у США
Школи, офіси і навіть Законодавчі збори Міннесоти були закриті, а понад 1600 рейсів було скасовано через важкі погодні умови. Понад 5000 рейсів було затримано по всій країні.
Сильні вітри та хуртовина у Вайомінгу створили "майже безвихідну ситуацію" для рятувальників, які намагалися доставити допомогу людям, які застрягли в транспортних засобах. На північному заході Тихого океану сильний вітер і снігопад утруднили роботу пошуковим групам, які не змогли дістатися тіл трьох альпіністів, які загинули в лавині на піку Колчак у Вашингтоні. Два експерти із Північно-Західного лавинного центру прибули на місце події, щоб оцінити можливість проведення подальших пошуків у більш сприятливих умовах.
У Каліфорнії сильні вітри були головною причиною падіння дерев та ліній електропередач, що призвело до відключення електроенергії для більш ніж 65 тисяч людей.
Нагадаємо, що північ і середній захід Сполучених Штатів покрив потужний снігопад. Внаслідок потужного вітру та великої кількості снігу було закрито школи та скасовано авіарейси.