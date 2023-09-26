Скандал с приглашением ветерана СС "Галичина": спикер парламента Канады подал в отставку

Энтони Рота. Фото: Justin Tang / Global Look Press

Спикер нижней палаты общин Канады Энтони Рота уходит в отставку. Это он сделал после того, как почтил во время заседания парламента мужчину, воевавшего на стороне нацистской армии во время Второй мировой войны.

Об этом он заявил во время своего обращения к законодателям, пишет Reuters.

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Возмущение парламентариев

Отмечается, что во вторник, 26 сентября, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала его подать в отставку из-за такого инцидента, пишет Radio-Canada.

Известно, что Энтони Рота пригласил 98-летнего Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина", в парламент на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Жоли, такое приглашение "совершенно неприемлемо".

"Нам было стыдно как канадцам, и это, безусловно, стыдно и для Палаты общин… Мы должны принять во внимание случившееся, это вопрос лидерства", — прокомментировала ситуацию глава канадского МИД.

Что известно

Сообщается, что законодатели отдали овацию 98-летнему Ярославу Гуньке, когда спикер Энтони Рота упомянул его. Рота охарактеризовал Гуньку как героя войны, бывшего бойца Первой украинской дивизии.

Однако, как оказалось, Гунька во время Второй мировой служил в дивизии СС "Галичина", созданной немецкими войсками из украинцев, чтобы бороться против Красной армии.

Напомним, в Канаде нижняя палата парламента единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию. По информации парламентариев, из Украины вывезено 19 тысяч детей.