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Скандал із запрошенням ветерана СС "Галичина": спікер парламенту Канади подав у відставку

26 вересня 2023 21:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скандал з запрошенням ветерана СС "Галичина": спікер парламенту Канади подав у відставку
Ентоні Рота. Фото: Justin Tang / Global Look Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Спікер нижньої палати громад Канади Ентоні Рота йде у відставку. Це він зробив після того, як вшанував під час засідання парламенту чоловіка, який воював на боці нацистської армії в часи Другої світової війни. 

Про це він заявив під час свого звернення до законодавців, пише Reuters.

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Зазначається, що у вівторок, 26 вересня, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала його подати у відставку через такий інцидент, пише Radio-Canada.

Відомо, що Ентоні Рота запросив 98-річного Ярослава Гуньку, який служив у дивізії СС "Галичина", до парламенту на виступ Президента України Володимира Зеленського.

За словами Жолі, таке запрошення є "абсолютно неприйнятним".

"Нам було соромно як канадцям, і це, безумовно, соромно і для Палати громад… Ми повинні взяти до уваги те, що сталося, це питання лідерства", — прокоментувала ситуацію очільниця канадського МЗС. 

Що відомо

Повідомляється, що законодавці віддали овацію 98-річному Ярославу Гуньці, коли речник Ентоні Рота згадав його. Рота охарактеризував Гуньку як героя війни, колишнього бійця Першої української дивізії.

Проте, як виявилось, Гунька під час Другої світової служив у дивізії СС "Галичина", яку створили німецькі війська з українців, аби боротися проти Червоної армії.

Нагадаємо, в Канаді нижня палата парламенту одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії. За інформацією парламентарів, наразі з України вивезено 19 тисяч дітей.

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