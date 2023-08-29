Скандальное заявление Папы Франциска о русских царях: в Кремле "очень рады"
В Кремле назвали "очень утешительным" заявление Папы Римского Франциска с прославлением русских царей. В свою очередь, в Ватикане пытаются отмежеваться от этой ситуации.
Об этом сообщает Reuters.
Папа Франциск был подвергнут критике за то, что на прошлой неделе он посоветовал русской молодежи помнить, что они являются наследниками царей, таких как Петр I и Екатерина II. Также понтифик говорил о величии Российской империи.
Заявление Кремля
Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, "понтифик знает российскую историю очень хорошо". При этом он сказал, что эта история имеет более глубокие корни, а наследие не ограничивается только Петром или Екатериной.
По его словам, историческими вопросами занимается государство и школа.
"То, что слова Понтифика звучат с этими усилиями в унисон, очень отрадно", — заявил Песков.
Жители России пытаются отслеживать свое происхождение от группы средневековых княжеств, сосредоточенных вокруг Киева, известных как Киевская Русь. Москва была основана примерно на 500 лет позже Киева и унаследовала традиции и государственность Золотой Орды.
Попытка опровержения Ватикана
Ватикан во вторник заявил, что Папа не намерен прославлять российский империализм.
"Папа намеревался побуждать молодежь сохранять и пропагандировать все позитивное в великом русском культурном и духовном наследии, а не превозносить империалистическую логику и государственных деятелей, о которых он упомянул, чтобы указать на некоторые исторические периоды отсчета", — сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
25 августа Папа Римский Франциск во время телемоста с русской молодежью выразил восхищение "великой Россией" и призвал россиян не отрекаться от своего наследия. Такие имперские изречения вызвали шквал критики.
На обращение Папы Франциска отреагировали представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Апостольская Нунциатура и предстоятель УГКЦ Блаженнейшего митрополит Святослав.