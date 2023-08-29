Скандальное заявление Папы Франциска о русских царях: в Кремле "очень рады"

Папа Римский Франциск. Фото: Sky News

В Кремле назвали "очень утешительным" заявление Папы Римского Франциска с прославлением русских царей. В свою очередь, в Ватикане пытаются отмежеваться от этой ситуации.

Об этом сообщает Reuters.

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Папа Франциск был подвергнут критике за то, что на прошлой неделе он посоветовал русской молодежи помнить, что они являются наследниками царей, таких как Петр I и Екатерина II. Также понтифик говорил о величии Российской империи.

Заявление Кремля

Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, "понтифик знает российскую историю очень хорошо". При этом он сказал, что эта история имеет более глубокие корни, а наследие не ограничивается только Петром или Екатериной.

По его словам, историческими вопросами занимается государство и школа.

"То, что слова Понтифика звучат с этими усилиями в унисон, очень отрадно", — заявил Песков.

Жители России пытаются отслеживать свое происхождение от группы средневековых княжеств, сосредоточенных вокруг Киева, известных как Киевская Русь. Москва была основана примерно на 500 лет позже Киева и унаследовала традиции и государственность Золотой Орды.

Попытка опровержения Ватикана

Ватикан во вторник заявил, что Папа не намерен прославлять российский империализм.

"Папа намеревался побуждать молодежь сохранять и пропагандировать все позитивное в великом русском культурном и духовном наследии, а не превозносить империалистическую логику и государственных деятелей, о которых он упомянул, чтобы указать на некоторые исторические периоды отсчета", — сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

25 августа Папа Римский Франциск во время телемоста с русской молодежью выразил восхищение "великой Россией" и призвал россиян не отрекаться от своего наследия. Такие имперские изречения вызвали шквал критики.

На обращение Папы Франциска отреагировали представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Апостольская Нунциатура и предстоятель УГКЦ Блаженнейшего митрополит Святослав.