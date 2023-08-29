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Скандальна заява Папи Франциска про російських царів: у Кремлі "дуже втішені"

29 серпня 2023 15:46
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Павло Зінченко
редактор
Скандальна заява Папи Франциска про російських царів: у Кремлі "дуже втішені"
Папа Римський Франциск. Фото: Sky News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Кремлі назвали "дуже втішною" заяву Папи Римського Франциска із прославленням російських царів. Своєю чергою у Ватикані намагаються відмежуватися від цієї ситуації.

Про це повідомляє Reuters.

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Папа Франциск був розкритикований за те, що минулого тижня він порадив російській молоді пам'ятати, що вони є спадкоємцями царів, таких як Петро І і Катерина II. Також Понтифік говорив про велич Російської імперії. 

Заява Кремля

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, "понтифік знає російську історію дуже добре". При цьому він сказав, що ця історія має глибше коріння, а спадщина не обмежується тільки Петром або Катериною.

За його словами, історичними питаннями займається держава та школа.

"Те, що слова Понтифіка звучать із цими зусиллями в унісон, дуже втішно", — заявив Пєсков.

Жителі Росії намагаються простежувати своє походження від групи середньовічних князівств, зосереджених довкола Києва, відомих як Київська Русь. Москва була заснована приблизно на 500 років пізніше, ніж Київ, і успадкувала традиції та державність Золотої Орди.

Спроба спростування Ватикану

Ватикан у вівторок заявив, що Папа не має наміру прославляти російський імперіалізм.

"Папа мав намір спонукати молодь зберігати і пропагувати все позитивне у великій російській культурній та духовній спадщині, а не звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів, про яких він згадав, щоб вказати на деякі історичні періоди відліку", — повідомив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні.

25 серпня Папа Римський Франциск під час телемосту з російською молоддю висловив захоплення "великою Росією" та закликав росіян не зрікатися своєї спадщини. Такі імперські вислови викликали шквал критики.

На звернення Папи Франциска відреагували речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, Апостольська Нунціатура та предстоятель УГКЦ Блаженнішого митрополит Святослав.

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