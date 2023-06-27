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Сколько техники потеряли "вагнеровцы" и армия РФ за время мятежа Пригожина

27 июня 2023 17:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько техники потеряли "вагнеровцы" и армия РФ за время мятежа Пригожина
Финансист ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время мятежа Евгения Пригожина в России его войска удалось уничтожить несколько единиц техники армии РФ, однако "вагнеровцы" тоже понесли потери. Аналитикам удалось узнать все детали.

Об этом сообщает "Агентство. Новости" в Telegram.

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"OSINT-аналитики смогли по фото и видео определить места падения самолета Ил-22М, вертолетов Ка-52 и Ми-8МТПР-1, сбивших бойцы ППК "Вагнера". Во всех случаях речь идет о Воронежской области", — говорится в сообщении.

Однако в этом же регионе Минобороны РФ подвели три единицы техники "вагнеровцев".

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Потери военной техники. Фото: t.me/agentstvonews

Следовательно, известно, что OSINT-проект GeoConfirmed установил место уничтожения двух бортов, оба упали в Воронежской области. Самолет Ил-22М был сбит рядом с селом Кантемировка на самой границе с Луганской областью, а вертолет Ка-52 — рядом с поселком Талова, в 120 км от Воронежа.

Место падения Ми-8МТПР-1 – город Павловск Воронежской области.

А вот место уничтожения "Урала" и "КамАЗа" "вагнеровцев" — это разные участки трассы М-4 в Воронежской области, по которой направлялась колонна на Москву. По той же трассе в Воронежской области повредили три "КамАЗа" коммунальных служб, которые блокировали дорогу на столицу РФ.

"Аналитический проект Oryx, который ведет подсчет уничтоженной в военных конфликтах техники, сообщил, что за время мятежа ЧВК "Вагнера" уничтожила самолет Ил-22М, вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 и три Ми-8МТПР -1, захватила "КамАЗ" и бронеавтомобиль "Тигр-М". Минобороны, по данным проекта, ответило группе уничтожением бронеавтомобиля АМН-590951, КамАЗа, Урала и двух УАЗов", — отмечается в сообщении.

Напомним, 24 июня наемники ППК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Впоследствии Евгений Пригожин заявил, что возвращает своих наемников назад, потому что он не хочет проливать российскую кровь, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цель свержения власти в стране.

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