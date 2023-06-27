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Скільки техніки втратили "вагнерівці" та армія РФ за час заколоту Пригожина

27 червня 2023 17:13
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Скільки техніки втратили "вагнерівці" та армія РФ за час заколоту Пригожина
Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час заколоту Євгена Пригожина в Росії його війська вдалося знищити декілька одиниць техніки армії РФ, проте "вагнерівці" теж зазнали втрат. Аналітикам вдалося з'ясувати усі деталі.

Про це повідомляє "Агентство. Новости" в Telegram.

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"OSINT-аналітики змогли по фото та відео визначити місця падіння літака Іл-22М, вертольотів Ка-52 та Мі-8МТПР-1, які збили бійці ПВК "Вагнера". У всіх випадках йдеться про Воронезьку область", — йдеться у повідомленні. 

Проте у цьому ж регіоні Міноборони РФ підбило три одиниці техніки "вагнерівців".

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Втрати військової техніки. Фото: t.me/agentstvonews

Відтак відомо, що OSINT-проєкт GeoConfirmed встановив місце знищення двох бортів, обидва впали у Воронезькій області. Літак Іл-22М збили поряд із селом Кантемирівка на самому кордоні з Луганською областю, а вертоліт Ка-52 — поряд із селищем Талова, за 120 км від Воронежа.

Місце падіння Мі-8МТПР-1 — місто Павловськ Воронезької області.

А от місце знищення "Уралу" і "КамАЗу" "вагнерівців" — це різні ділянки траси М-4 у Воронезькій області, якою прямувала колона на Москву. Тією ж трасою у Воронезькій області пошкодили три "КамАЗи" комунальних служб, які блокували дорогу на столицю РФ.

"Аналітичний проєкт Oryx, який веде підрахунок знищеної у військових конфліктах техніки, повідомив, що за час заколоту ПВК "Вагнера" знищила літак Іл-22М, гелікоптери Ка-52 "Алігатор", Мі-35М, Мі-8 та три Мі-8МТПР -1, захопила "КамАЗ" та бронеавтомобіль "Тигр-М". Міноборони, за даними проекту, відповіло групі знищенням бронеавтомобіля АМН-590951, КамАЗу, Уралу та двох УАЗів", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 24 червня найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Згодом Євген Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад, бо він не хоче проливати російську кров, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні. 

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