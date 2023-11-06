Сокращенная рабочая неделя — в Испании подытожили результаты эксперимента

Улицы испанской Валенсии. Фото: freepik

В испанской Валенсии в течение месяца тестировали четырехдневную рабочую неделю. В результате исследователи и городские власти выяснили, что такой подход полезен для города.

Об этом сообщает издание The Mayor, со ссылкой на мэрию Валенсии.

Читайте также:

Сокращенная рабочая неделя — что известно

Сообщается, что эксперимент длился с апреля по май, а его результаты обнародовали уже осенью, в начале ноября. Более масштабное исследование продолжается в рамках Испании: правительство активно поддерживает малые и средние бизнесы, позволяющие своим работникам иметь сокращенную неделю с сохранением зарплаты.

По сообщению трети участвовавших в эксперименте валенсийцев, благодаря дополнительному выходному они почувствовали уменьшение уровня стресса. Главным плюсом четырехдневной рабочей недели 72% опрошенных назвали наличие свободного времени для хобби, и общения с друзьями и семьей.

Кроме того, 64% горожан стали больше спать, 46% — больше читать, а 37% — больше заниматься спортом.

Городские власти Валенсии говорят: сокращенная рабочая неделя дает преимущества не только работникам, но и городу в целом. В течении тестового периода в городе на 9,5% сократился трафик, а концентрация оксида азота в воздухе упала на 58%.

Отметим, что четырехдневная рабочая неделя становится распространенной мировой тенденцией. Испания тестирует такой график с 2021-го, оказывая финансовую поддержку компаниям, которые соглашаются сократить рабочую неделю с 40 до 32 часов, не сбавляя зарплат. В феврале этого года этот эксперимент прошел в Великобритании.

Напомним, что ранее появилась информация, что в Испании продается село Сальто-де-Кастро по цене квартиры в Киеве. Цена составляет 580 тысяч евро. Также в испанской Таррагоне неизвестные забросали "коктейлями Молотова" дом пророссийского блоггера Анатолия Шария.