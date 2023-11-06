Скорочений робочий тиждень — в Іспанії підсумували результати експерименту

Вулиці іспанської Валенсії. Фото: freepik

В іспанській Валенсії впродовж місяця тестували чотириденний робочий тиждень. В результаті дослідники та міська влада з'ясувала, що такий підхід є корисним для міста.

Про це повідомляє видання The Mayor, з посиланням на мерію Валенсії.

Читайте також:

Скорочений робочий тиждень — що відомо

Повідомляється, що експеримент тривав з квітня до травня, а його результати оприлюднили вже восени, на початку листопада. Більш масштабне дослідження досі триває в межах Іспанії: уряд активно підтримує малі та середні бізнеси, які дозволяють своїм працівникам мати скорочений тиждень зі збереженням зарплати.

За повідомленням третини валенсійців, які брали участь в експерименті, завдяки додатковому вихідному вони відчули зменшення рівня стресу. Головним плюсом чотириденного робочого тижня 72% опитаних назвали наявність вільного часу для хобі та спілкування з друзями та родиною.

Крім того, 64% містян стали більше спати, 46% — більше читати, а 37% — більше займатися спортом.

Міська влада Валенсії каже: скорочений робочий тиждень має переваги не лише для працівників, а й для міста в цілому. Під час тестового періоду в місті на 9,5% скоротився трафік, а концентрація оксиду азоту в повітрі впала на 58%.

Відзначимо, що чотириденний робочий тиждень стає поширеною світовою тенденцією. Іспанія тестує такий графік з 2021-го, надаючи фінансову підтримку компаніям, які погоджуються скоротити робочий тиждень з 40 до 32 годин, не зменшуючи зарплат. В лютому поточного року цей експеримент пройшов у Великій Британії.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що в Іспанії продають село Сальто-де-Кастро за ціною квартири в Києві. Ціна складає 580 тисяч євро. Також в іспанській Таррагоні невідомі закидали "коктейлями Молотова" будинок проросійського блогера Анатолія Шарія.