Словакия временно приостанавливает импорт украинского зерна

Аграрии убирают украинское зерно. Фото: google.com

Правительство Словакии приняло решение о временной остановке импорта зерна и некоторых пищевых продуктов из Украины. Запрет начнет действовать с 19 апреля.

Об этом пишет издание Xinhua.

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Что известно

Отмечается, что соответствующее решение было принято на онлайн-заседании правительства после того, как недавно оказалось, что 1500 тонн зерна, импортированного из Украины, потенциально заражены пестицидами.

Запрет начнет действовать с 19 апреля.

Временный министр сельского хозяйства Самуэль Влкан сказал, что эта мера защитит словацкое сельское хозяйство и пищевой сектор, особенно здоровья потребителей.

Глава Госветеринарно-продовольственной администрации Йозеф Бирес на брифинге сообщил, что его ведомство проверяет все импортируемые из Украины продукты питания и корма, которые могли быть заражены.

Влкан отметил, что на пострадавшей мельнице не было произведено зараженной муки, поскольку 1500 тонн потенциально зараженного зерна было немедленно заблокировано.

Кроме беспокойства по поводу загрязнения, аналитики говорят, что словацким фермерам трудно конкурировать с низкой ценой на зерно из Украины.

Напомним, 16 апреля Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.

А перед этим, 15 апреля запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить аграрный сектор, решило польское правительство.