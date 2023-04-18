Словаччина тимчасово призупиняє імпорт українського зерна

Аграрії збирають українське зерно. Фото: google.com

Уряд Словаччини ухвалив рішення про тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України. Заборона почне діяти з 19 квітня.

Про це пише видання Xinhua.

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Що відомо

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято під час онлайн-засідання уряду після того, як нещодавно виявилося, що 1500 тонн зерна, імпортованого з України, потенційно заражені пестицидами.

Заборона почне діяти з 19 квітня.

Тимчасовий міністр сільського господарства Самуель Влкан сказав, що цей захід захистить словацьке сільське господарство та харчовий сектор, а особливо здоров’я споживачів.

Голова Держветеринарно-продовольчої адміністрації Йозеф Бірес на брифінгу повідомив, що його відомство перевіряє всі імпортовані з України продукти харчування та корми, які могли бути заражені.

Влкан зазначив, що на постраждалому млині не було вироблено зараженого борошна, оскільки 1500 тонн потенційно зараженого зерна було негайно заблоковано.

Окрім занепокоєння щодо забруднення, аналітики кажуть, що словацьким фермерам важко конкурувати з низькою ціною на зерно з України.

Нагадаємо, 16 квітня Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

А перед цим, 15 квітня заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити аграрний сектор, вирішив польський уряд.