Словарь английского языка Collins выбрал слово года

Искусственный интеллект. Фото: ArmyInform

Словарь английского языка Collins назвал аббревиатуру "ШИ" словом 2023 года. Авторы словаря назвали "революционной" языковую модель на основе ИИ, которая получила распространение в конце прошлого года.

Об этом пишет Радио Свобода .

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"Хотя люди, разумеется, были очарованы, они тоже начали немного волноваться. Если бы компьютеры вдруг стали экспертами в этой самой человеческой области – языке – что дальше? Это повлекло за собой взрыв дебатов, проверок и прогнозов, и это более чем достаточное обоснование для слова Collins 2023 года: ШИ" , — говорится в сообщении.

Да, словарь определяет ИИ как "моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ".

Уточняется, что такое определение отражает глубинный характер "стоящего перед нами вызова: действительно ли машины могут стать человекоподобными и как это повлияет на наш вид".

Напомним, что Президент США Джо Байден издал первый в истории страны указ об искусственном интеллекте. Он состоит в проведении новых оценок безопасности, в частности, исследования влияния на рынок труда.