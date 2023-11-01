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Словник англійської мови Collins обрав слово року

1 листопада 2023 14:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Словник англійської мови Collins обрав слово року
Штучний інтелект. Фото: ArmyInform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Словник англійської мови Collins назвав абревіатуру "ШІ" словом 2023 року. Автори словника назвали "революційною" мовну модель на основі ШІ, яка набула поширення наприкінці минулого року.

Про це пише Радіо Свобода.

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"Хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися. Якби комп’ютери раптом стали експертами в цій найбільш людській області – мові – що далі? Це спричинило вибух дебатів, перевірок і прогнозів, і це більш ніж достатнє обґрунтування для слова Collins 2023 року: ШІ", — йдеться у повідомленні.

Так, словник визначає ШІ як "моделювання психічних функцій людини за допомогою комп’ютерних програм".

Уточнюється, що таке визначення відображає глибинний характер "виклику, який стоїть перед нами: чи справді машини можуть стати людиноподібними і як це вплине на наш вид".

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден видав перший в історії країни указ про штучний інтелект. Він полягає у проведенні нових оцінок безпеки, зокрема дослідження впливу на ринок праці.

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