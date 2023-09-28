Снарядный "голод" в оккупантов: в октябре РФ может договориться с Ираном о поставках ракет

Оккупанты обстреливают Украину. Фото: росСМИ

После окончания срока действий ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231, Россия может договориться с Ираном о поставках ракет уже в октябре. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 сентября лично прибыл в Тегеран, чтобы попросить больше оружия.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказывают, что после того, как Шойгу был с визитом в Тегеране, иранские и российские военные чиновники проверили иранское современное обычное оружие и могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет по истечении срока действия ракетных ограничений ООН 18 октября.

Как известно, командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР. Накануне американские и британские официальные лица предупредили, что Иран собирается передать России ракеты по решению проблем со своими истощенными запасами на фронте в Украине.

"Иран владеет самым большим и разным ракетным арсеналом на Ближнем Востоке, вложив значительные средства в программу в течение последних пяти-семи лет. Иран передал ракеты своим прокси по всему региону, продемонстрировав, что его производственные возможности могут удовлетворить как внутренние, так и внешние потребности. Кроме того, страна все еще зависит от иностранных поставщиков определенных ингредиентов, компонентов и оборудования для ракет", — отметили аналитики.

Напомним, что недавно директор Моссада Дэвид Барнеа заявил, что Иран планирует передать России ракеты малой и большой дальности.