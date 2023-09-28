Снарядний "голод" в окупантів: у жовтні РФ може домовитись з Іраном про постачання ракет

Окупанти обстрілюють Україну. Фото: росЗМІ

Після закінчення терміну дій ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 Росія може домовитись з Іраном про постачання ракет вже у жовтні. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 19 вересня особисто прибув до Тегерана, щоб попросити більше зброї.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповідають, що після того, як Шойгу був з візитом у Тегерані, то іранські та російські військові посадовці перевірили іранську сучасну звичайну зброю та можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії ракетних обмежень ООН 18 жовтня.

Як відомо, командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР. Напередодні американські та британські офіційні особи попередили, що Іран збирається передати Росії ракети для розв'язання проблем зі своїми виснаженими запасами на фронті в Україні.

"Іран володіє найбільшим і найрізноманітнішим ракетним арсеналом на Близькому Сході, вклавши значні кошти в програму протягом останніх п'яти-семи років. Іран передав ракети своїм проксі по всьому регіону, продемонструвавши, що його виробничі можливості можуть задовольнити як внутрішні, так і зовнішні потреби. Окрім того, країна все ще залежить від іноземних постачальників певних інгредієнтів, компонентів і обладнання для ракет", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, нещодавно директор Моссаду Девід Барнеа заявив, що Іран планує передати Росії ракети малої та великої дальності.