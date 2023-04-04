Сегодня начнется суд против Трампа по уголовному обвинению: что ему грозит

Трамп предстанет перед судом

Сегодня, 4 апреля, начнется суд против экс-президента США Дональда Трампа по уголовному обвинению. Одно из обвинений касается выплаты $130 000 порнозвезде Сторми Дэниелс за то, чтобы она не разглашала факт сексуальных отношений между ней и Трампом.

Зарубежные издания писали, что Трамп, скорее всего, появится в офисе окружного прокурора 4 апреля в 14:15 по местному времени (21:15 по Киеву).

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Далее суд нью-йоркского Манхэттена должен определить досудебную меру пресечения для Трампа. Это может быть залог, другие ограничения или увольнения под личное обязательство. На этом этапе также объявляется полный текст обвинения.

Подробнее о деле Трампа

Великое жюри Махэттена выдвинуло обвинение Дональду Трампу, что стало историческим итогом после многих лет расследования его личных, политических и деловых дел.

История, фигурирующая по делу, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила минимум $130 тысяч, хотя они предназначались на финансирование предвыборной кампании Трампа.

Наказание для Трампа

Трампа официально арестуют и он предстанет перед судом по делу об "откупных".

Как и всякого другого, кому предъявляют обвинения, Трампа сфотографируют, снимут отпечатки пальцев. Наручники, скорее всего, не будут одевать, ведь он будет находиться под защитой Секретной службы. Вероятно, он будет освобожден в этот же день.

По законам штата Нью-Йорк, за это уголовное преступление Трампу грозит до четырех лет заключения.

Дональд Трамп — не единственный кандидат, выигравший президентские выборы, заплатив за то, чтобы прежняя любовница молчала. Однако 29 президент Уоррен Гардинг заплатил не одной, а двум женщинам, чтобы они держали в тайне свои романы с ним.

Напомним, экс-президент США Трамп ранее отрицал какие-либо правонарушения и критиковал расследование по делу, назвал обвинение "политическим преследованием". Предполагает, что это нанесет ущерб демократам в 2024 году.