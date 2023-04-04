Сьогодні розпочнеться суд проти Трампа за кримінальним обвинуваченням: що йому загрожує

Трамп постане перед судом

Сьогодні, 4 квітня, розпочнеться суд проти експрезидента США Дональда Трампа за кримінальним обвинуваченням. Одне із звинувачень стосується виплати $130 000 порнозірці Стормі Деніелс за те, щоб вона не розголошувала факт сексуальних відносин між нею та Трампом.

Закордонні видання писали, що Трамп, скоріше за все, з'явиться в офісі окружного прокурора 4 квітня о 14.15 за місцевим часом (21:15 за Києвом).

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Далі суд нью-йоркського Манхеттена має визначити досудовий запобіжний захід для Трампа. Це може бути застава, інші обмеження або звільнення під особисте зобов'язання. На цьому етапі також оголошують повний текст обвинувачення.

Докладніше про справу Трампа

Велике журі Махеттена висунуло обвинувачення Дональду Трампу, що стало історичним підсумком після багатьох років розслідування його особистих, політичних та ділових справ.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала щонайменше $130 тисяч, хоча вони призначалися на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

Покарання для Трампа

Трампа офіційно заарештують і він постане перед судом у справі про "відкупні".

Як і будь-кого іншого, кому пред'являють звинувачення, Трампа сфотографують, знімуть відбитки пальців. Кайданки, скоріше за все, не вдягатимуть, адже він перебуватиме під захистом Секретної служби. Ймовірно, він буде звільнений цього ж дня.

За законами штату Нью-Йорк за цей кримінальний злочин Трампу загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Дональд Трамп — не єдиний кандидат, який виграв президентські вибори, заплативши за те, щоб колишня "коханка" мовчала. Однак 29-й президент Уоррен Гардінг заплатив не одній, а двом жінкам, щоб вони тримали в таємниці свої романи з ним.

Нагадаємо, експрезидент США Трамп раніше заперечував будь-які правопорушення та критикував розслідування у справі, назвав звинувачення "політичним переслідуванням". Передбачає, що це завдасть шкоди демократам у 2024 році.