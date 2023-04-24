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США, ЕС и Британия ввели новые санкции против Ирана

24 апреля 2023 16:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США, ЕС и Британия ввели новые санкции против Ирана
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Фото: Phill Noble/Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 24 апреля, Европейский союз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана. Эти санкции вводятся против лиц и организаций, ответственных за нарушение прав человека в Иране.

Об этом говорится на страницах МИД Британии и Шведского председательства в Совете ЕС.

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Европейский союз принял седьмой пакет санкций против лиц и организаций, виновных в нарушениях прав человека в Иране.

"Сегодня ЕС направил еще один четкий сигнал Ирану", — говорится в заявлении.

Кроме того, Британия и США объявили о новых санкциях в отношении должностных лиц иранского режима, ответственных за нарушение прав человека, в частности со стороны Корпуса стражей исламской революции.

"Великобритания, США и ЕС предприняли последовательные и скоординированные действия, чтобы привлечь режим к ответственности, ежемесячно объявляя санкции в отношении тех, кто реагирует на нарушение прав человека", говорится в сообщении.

Кто попал в санкционный список

К списку добавили следующие лица:

  • Мохаммад Назар Азими — командующий КСИР Наджаф Ашраф Западного штаба, ответственный за жестокое подавление протестов в провинции Керманшах;
  • Хабиб Шахсавари — командующий провинциальным корпусом КСИР провинции в Западном Азербайджане, ответственный за репрессии против протестующих в Махабаде и Пираншехре;
  • Мохсен Карими — командующий КСИР в провинции Маркази, ответственный за жестокое подавление протестов, включая 19-летнего демонстранта Мехршада Шахиди;
  • Ахмад Кадем — командир оперативной базы КСИР в Кербеле, ответственный за подавление протестов в городе Изех, провинция Хузестан.

"Великобритания также играла ведущую роль в международных усилиях привлечения иранского режима к ответственности за его репрессии, например, работая с партнерами, чтобы исключить Иран из Комиссии ООН из положения женщин и начать расследование под руководством ООН по делу о репрессиях", добавили в МИД Великобритании.

Напомним, 19 апреля США наложили санкции на предприятия, которые помогали Ирану производить дроны.

Меры направлены против руководителя иранской компании Pardazan System Namad Arman (PASNA), а также подставных компаний, расположенных в Иране, Малайзии, Гонгконге и КНР. Они позволяли иранской организации PASNA закупать товары и технологии.

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