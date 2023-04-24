США, ЄС та Британія запровадили нові санкції проти Ірану

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Фото: Phill Noble/ Reuters

У понеділок, 24 квітня, Європейський союз, США та Британія запровадили нові санкції проти Ірану. Ці санкції запроваджуються проти осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.

Про це йдеться на сторінках МЗС Британії та Шведського головування у Раді ЄС.

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Європейський союз ухвалив сьомий пакет санкцій проти осіб та організацій, винних у порушеннях прав людини в Ірані.

"Сьогодні ЄС надіслав ще один чіткий сигнал Ірану", — сказано у заяві.

#FAC | Today, the EU has sent another clear signal to Iran.



The FAC has adopted the 7th package of sanctions against persons and entities responsible for violations of human rights in Iran. pic.twitter.com/e8FjC1RdWx — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) April 24, 2023

Окрім того, Британія та США оголосила про нові санкції щодо посадових осіб іранського режиму, відповідальних за порушення прав людини, зокрема з боку Корпусу вартових ісламської революції.

"Великобританія, США та ЄС зробили послідовні та скоординовані дії, щоб притягнути режим до відповідальності, щомісяця оголошуючи санкції щодо тих, хто реагує на порушення прав людини", — йдеться у повідомленні.

Хто потрапив до санкційного списку

До списку додали наступних осіб:

Мохаммад Назар Азімі — командувач КВІР Наджаф Ашраф Західного штабу, відповідальний за жорстоке придушення протестів у провінції Керманшах;

Хабіб Шахсаварі — командувач провінційним корпусом КВІР провінції в Західному Азербайджані, відповідальний за репресії проти протестувальників у Махабаді та Піраншехрі;

Мохсен Карімі — командувач КВІР у провінції Марказі, відповідальний за жорстоке придушення протестів, включаючи 19-річного демонстранта Мехршада Шахіді;

Ахмад Кадем — командир оперативної бази КВІР в Кербелі, відповідальний за придушення протестів у місті Ізех, провінція Хузестан.

"Великобританія також відігравала провідну роль у міжнародних зусиллях щодо притягнення іранського режиму до відповідальності за його репресії, наприклад, працюючи з партнерами, щоб виключити Іран з Комісії ООН зі становища жінок та розпочати розслідування під керівництвом ООН у справі про репресії", — додали в МЗС Британії.

Нагадаємо, 19 квітня США наклали санкції на підприємства, які допомагали Ірану виготовляти дрони.

Заходи спрямовані проти очільника іранської компанії Pardazan System Namad Arman (PASNA), а також підставних компаній, які розташовані в Ірані, Малайзії, Гонгконзі та КНР. Вони і дозволяли іранській організації PASNA закуповувати товари та технології.