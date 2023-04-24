США, ЄС та Британія запровадили нові санкції проти Ірану
У понеділок, 24 квітня, Європейський союз, США та Британія запровадили нові санкції проти Ірану. Ці санкції запроваджуються проти осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.
Про це йдеться на сторінках МЗС Британії та Шведського головування у Раді ЄС.
Нові санкції проти Ірану
Європейський союз ухвалив сьомий пакет санкцій проти осіб та організацій, винних у порушеннях прав людини в Ірані.
"Сьогодні ЄС надіслав ще один чіткий сигнал Ірану", — сказано у заяві.
#FAC | Today, the EU has sent another clear signal to Iran.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) April 24, 2023
The FAC has adopted the 7th package of sanctions against persons and entities responsible for violations of human rights in Iran. pic.twitter.com/e8FjC1RdWx
Окрім того, Британія та США оголосила про нові санкції щодо посадових осіб іранського режиму, відповідальних за порушення прав людини, зокрема з боку Корпусу вартових ісламської революції.
"Великобританія, США та ЄС зробили послідовні та скоординовані дії, щоб притягнути режим до відповідальності, щомісяця оголошуючи санкції щодо тих, хто реагує на порушення прав людини", — йдеться у повідомленні.
Хто потрапив до санкційного списку
До списку додали наступних осіб:
- Мохаммад Назар Азімі — командувач КВІР Наджаф Ашраф Західного штабу, відповідальний за жорстоке придушення протестів у провінції Керманшах;
- Хабіб Шахсаварі — командувач провінційним корпусом КВІР провінції в Західному Азербайджані, відповідальний за репресії проти протестувальників у Махабаді та Піраншехрі;
- Мохсен Карімі — командувач КВІР у провінції Марказі, відповідальний за жорстоке придушення протестів, включаючи 19-річного демонстранта Мехршада Шахіді;
- Ахмад Кадем — командир оперативної бази КВІР в Кербелі, відповідальний за придушення протестів у місті Ізех, провінція Хузестан.
"Великобританія також відігравала провідну роль у міжнародних зусиллях щодо притягнення іранського режиму до відповідальності за його репресії, наприклад, працюючи з партнерами, щоб виключити Іран з Комісії ООН зі становища жінок та розпочати розслідування під керівництвом ООН у справі про репресії", — додали в МЗС Британії.
Нагадаємо, 19 квітня США наклали санкції на підприємства, які допомагали Ірану виготовляти дрони.
Заходи спрямовані проти очільника іранської компанії Pardazan System Namad Arman (PASNA), а також підставних компаній, які розташовані в Ірані, Малайзії, Гонгконзі та КНР. Вони і дозволяли іранській організації PASNA закуповувати товари та технології.