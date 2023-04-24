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США, ЄС та Британія запровадили нові санкції проти Ірану

24 квітня 2023 16:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
США, ЄС та Британія запровадили нові санкції проти Ірану
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Фото: Phill Noble/ Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 24 квітня, Європейський союз, США та Британія запровадили нові санкції проти Ірану. Ці санкції запроваджуються проти осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.

Про це йдеться на сторінках МЗС Британії та Шведського головування у Раді ЄС.

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Європейський союз ухвалив сьомий пакет санкцій проти осіб та організацій, винних у порушеннях прав людини в Ірані.

"Сьогодні ЄС надіслав ще один чіткий сигнал Ірану", — сказано у заяві.

Окрім того, Британія та США оголосила про нові санкції щодо посадових осіб іранського режиму, відповідальних за порушення прав людини, зокрема з боку Корпусу вартових ісламської революції.

"Великобританія, США та ЄС зробили послідовні та скоординовані дії, щоб притягнути режим до відповідальності, щомісяця оголошуючи санкції щодо тих, хто реагує на порушення прав людини", — йдеться у повідомленні.

Хто потрапив до санкційного списку

До списку додали наступних осіб:

  • Мохаммад Назар Азімі — командувач КВІР Наджаф Ашраф Західного штабу, відповідальний за жорстоке придушення протестів у провінції Керманшах;
  • Хабіб Шахсаварі — командувач провінційним корпусом КВІР провінції в Західному Азербайджані, відповідальний за репресії проти протестувальників у Махабаді та Піраншехрі;
  • Мохсен Карімі — командувач КВІР у провінції Марказі, відповідальний за жорстоке придушення протестів, включаючи 19-річного демонстранта Мехршада Шахіді;
  • Ахмад Кадем — командир оперативної бази КВІР в Кербелі, відповідальний за придушення протестів у місті Ізех, провінція Хузестан.

"Великобританія також відігравала провідну роль у міжнародних зусиллях щодо притягнення іранського режиму до відповідальності за його репресії, наприклад, працюючи з партнерами, щоб виключити Іран з Комісії ООН зі становища жінок та розпочати розслідування під керівництвом ООН у справі про репресії", — додали в МЗС Британії.

Нагадаємо, 19 квітня США наклали санкції на підприємства, які допомагали Ірану виготовляти дрони.

Заходи спрямовані проти очільника іранської компанії Pardazan System Namad Arman (PASNA), а також підставних компаній, які розташовані в Ірані, Малайзії, Гонгконзі та КНР. Вони і дозволяли іранській організації PASNA закуповувати товари та технології.

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