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США хотят отправить своих аудиторов в зону боевых действий в Украине: что известно

17 февраля 2023 19:20
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Военная помощь Украине: США хотят отправить своих аудиторов в зону боевых действий
В 2022 году Конгресс США выделил более 113 миллиардов долларов в помощь Украине
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Высокопоставленные чиновники, ответственные за контроль за использованием более 110 млрд долларов военной и экономической помощи США Украине, заявили, что будут настаивать на направлении аудиторов и следователей непосредственно в зону боевых действий. Таким образом, США хотят усилить мониторинг за предоставленной Украине помощью.

Об этом заявили генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию в интервью The Wall Street Journal.

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Позиция США

Чиновники отмечают, что до этого времени им удавалось выполнять важные надзорные задания дистанционно, используя персонал, базирующийся в Вашингтоне, Польше и Германии. Но после поездки инспекторов в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, тщательно проверяющих помощь, находились на местах в Украине.

"Я думаю, что мы были креативными и, знаете, нестандартными, ориентированными на будущее в том надзоре, который мы смогли осуществить до сих пор. Но настоящий комплексный, надежный надзор невозможно осуществлять дистанционно. Чем ближе мы будем, тем комплекснее будет надзор", – сказала и.о. заместителя генерального инспектора USAID Николь Ангарелла.

Были ли обнаружены незаконные действия

Эти три чиновника отвечают, среди прочего, за то, чтобы не допустить перенаправление американского оружия, не допустить хищения средств налогоплательщиков и обеспечить надлежащее функционирование программ помощи.

Чиновники заявили, что, хотя это только первые дни, они не получали никаких сообщений о серьезных мошенничествах или незаконных действиях, связанных с американской помощью Украине, которая варьируется от дорогостоящих систем вооружения до наличных денег, что помогает удерживать экономику.

Трудности с мониторингом

В то же время, чиновники признали, что размер американского пакета помощи и скорость, с которой он был выделен Конгрессом, создает проблемы.

"Один из моих коллег сказал: "Мы осуществляем надзор со скоростью войны, не правда ли? Поэтому мы должны быть ловкими", — сказал генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

Обычно генеральные инспекторы работают с запасом времени, публикуя отчеты через месяцы или годы после того, как средства федерального правительства были израсходованы. Но масштабы помощи Украине заставляют уделять необычное внимание работе этих троих чиновников и их команд.

"Это невероятно большой объем помощи, который поступает в одно правительство или на одну цель за очень короткое время. Любое мошенничество, расточительство, злоупотребления, отвлекающие эти средства от их целевого назначения, ставят под угрозу дальнейший поток этой помощи", — сказала Диана Шоу, заместитель генерального инспектора Государственного департамента США.

В ходе встреч в Киеве, в которых приняли участие премьер-министр Украины, министры обороны, финансов и генеральный прокурор, генеральные инспекторы подчеркнули "ожидания США относительно подотчетности, а также важность сотрудничества с нашей надзорной работой".

Согласно правительственным документам, в 2022 году Конгресс США выделил более 113 миллиардов долларов в помощь Украине.

Напомним, в конце января стало известно, что в Киеве находятся аудиторы из США. Их задача – обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

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