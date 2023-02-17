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США хочуть відправити своїх аудиторів у зону бойових дій в Україні: що відомо

17 лютого 2023 19:20
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Військова допомога Україні: США хочуть відправити своїх аудиторів у зону бойових дій
У 2022 році Конгрес США виділив понад 113 мільярдів доларів на допомогу Україні
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Високопосадовці, відповідальні за контроль за використанням понад 110 млрд доларів військової та економічної допомоги США Україні, заявили, що наполягатимуть на направленні аудиторів і слідчих безпосередньо в зону бойових дій. Таким чином США хочуть посилити моніторинг за наданою Україні допомогою. 

Про це заявили генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку в інтерв'ю The Wall Street Journal

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Позиція США

Посадовці зазначають, що до цього часу їм вдавалося виконувати важливі наглядові завдання дистанційно, використовуючи персонал, що базується у Вашингтоні, Польщі та Німеччині. Але після поїздки інспекторів до Києва наприкінці січня вони заявили, що наполягатимуть на тому, щоб частина з 177 аудиторів і слідчих, які ретельно перевіряють допомогу, перебували на місцях в Україні.

"Я думаю, що ми були креативними і, знаєте, нестандартними, орієнтованими на майбутнє в тому нагляді, який ми змогли здійснити до цього часу. Але справжній комплексний, надійний нагляд неможливо здійснювати дистанційно. Чим ближче ми будемо, тим більш комплексним буде нагляд", — сказала в.о. заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла. 

Чи були виявлені незаконні дії

Ці три посадовці відповідають, серед іншого, за те, щоб не допустити перенаправлення американської зброї, не допустити розкрадання коштів платників податків і забезпечити належне функціонування програм допомоги.

Урядовці заявили, що, хоча це лише перші дні, вони не отримували жодних повідомлень про серйозні шахрайства чи незаконні дії, пов'язані з американською допомогою Україні, яка варіюється від дорогих систем озброєння до готівки, що допомагає утримувати економіку.

Труднощі з моніторингом

Водночас чиновники визнали, що розмір американського пакета допомоги і швидкість, з якою він був виділений Конгресом, створює проблеми.

"Один з моїх колег сказав: "Ми здійснюємо нагляд зі швидкістю війни, чи не так? Тому ми повинні бути спритними", — сказав генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

Зазвичай генеральні інспектори працюють з запасом часу, публікуючи звіти через місяці або роки після того, як кошти федерального уряду були витрачені. Але масштаби допомоги Україні змушують приділяти незвичну увагу роботі цих трьох чиновників та їхніх команд.

"Це неймовірно великий обсяг допомоги, який надходить до одного уряду або на одну мету" за "дуже короткий час. Будь-яке шахрайство, марнотратство, зловживання, які відволікають ці кошти від їхнього цільового призначення, ставлять під загрозу подальший потік цієї допомоги", — сказала Діана Шоу, заступниця генерального інспектора Державного департаменту США.

Під час зустрічей у Києві, в яких взяли участь прем'єр-міністр України, міністри оборони, фінансів та генеральний прокурор, генеральні інспектори підкреслили "очікування США щодо підзвітності, а також важливість співпраці з нашою наглядовою роботою". 

Згідно з урядовими документами, у 2022 році Конгрес США виділив понад 113 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що у Києві перебувають аудитори зі США. Їхнє завдання — забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.

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