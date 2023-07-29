США предоставят Тайваню новый пакет военной помощи: список оружия

Армия Тайваня. Фото: REUTERS/Ann Wang

В Соединенных Штатах объявили о предоставлении военной помощи для Тайваня в размере 345 миллионов долларов. Это первая большая помощь от администрации Джо Байдена, чтобы помочь Тайваню в случае противостояния с Китаем.

Об этом пишет Associated press.

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В пакете содержится оборона, образование и обучение для военных Тайваня.

"Вашингтон пришлет переносные системы противовоздушной обороны (ПЗРК), средства разведки и наблюдения, огнестрельное оружие и ракеты", — говорится в сообщении.

Для чего Тайваню военная помощь

Известно, что чиновники США давили на Пентагон и Белый дом, чтобы они ускорили выделение оружия для Тайваня. Это может помочь удержать Китай от нападения на страну.

"В то время как китайские дипломаты протестовали против этого шага, торговый офис Тайваня в Вашингтоне заявил, что решение США изъять оружие и другие материальные средства из его складов является важным инструментом для поддержки самообороны Тайваня", — добавили в материале.

Напомним, ранее член правления Китайского центра Гудзоновского института Дж. Кайл Басс заявил, что в Китае готовятся к войне против Тайваня в ближайшие месяцы. В стране также укрепляют финансовую систему, чтобы иметь надежную защиту от санкций Запада.