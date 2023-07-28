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США передасть Тайваню військову допомогу, — Reuters

28 липня 2023 08:29
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Валерія Пержун
редактор
США передасть Тайваню військову допомогу, — Reuters
Військові ЗС Тайваню. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

США продовжує підтримувати Тайвань. Американські чиновники роповіли ЗМІ, про заплановану військову допомогу для Тайваню на суму понад 300 млн доларів. Це ймовірно розлютить Китай.

Про це пише Reuters.

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Що відомо про військову допомогу США для Тайваню

Як відомо вже понад 70 років Китайська Народна Республіка вважає демократичний Тайвань своєю власною територією. За останні 3 роки Тайвань відчув посилений військовий тиск. Адже Китай ніколи не відмовлявся від ідеї захоплення острова.  Звісно ж Тайвань рішуче відкидає претензії Китаю на суверенітет. І щоб відстояти його демократичній республіці потрібна зброя. 

Ще у травні цього року, прогнозуючи майбутню допомогу, міністр оборони США Ллойд Остін, що радий допомогти Тайваню.

"Я радий, що Сполучені Штати незабаром нададуть значну додаткову безпекову допомогу Тайваню через президентський орган скорочення штатів, який Конгрес дозволив минулого року", — заявив він на засіданні Сенату.

Підтримують це рішення й інші високопоставлені військові.

"Генерал армії США Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, заявив, що Тайваню потрібна така зброя, як системи протиповітряної оборони та ті, які можуть націлюватися на кораблі з землі", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Тайвань заявив, що витрати на оборону цього року будуть зосереджені на підготовці зброї та обладнання для "тотальної блокади" Китаєм, включаючи запчастини для винищувачів F-16 і поповнення озброєння.

Водночас такі заяви обурили Китай. Адже КНР  неодноразово вимагала від США припинити продаж зброї на острів. Однак це схоже, всеодно відбудеться.

У бюджеті на 2023 рік Конгрес США схвалив надання Тайваню допомоги на суму до 1 мільярда доларів. І вже сьогодні, 28 липня, очікують, що Сполучені Штати оголосять про надання Тайваню військової допомоги на суму понад 300 мільйонів доларів США. Про це ЗМІ розповіли  двоє американських чиновників.

Очікується, що офіційне оголошення не включатиме конкретний перелік наданих систем озброєння. Однак, за даними ЗМІ, до пакету, як очікується,  можуть увійти  безпілотники MQ-9A. Раніше Тайвань вже погодився придбати чотири більш досконалі безпілотники MQ-9B SeaGuardian виробництва General Atomics, поставка яких запланована на 2025 рік.

Нагадаємо, стало відомо, що Китай активно готується до нападу на Тайвань.

Водночас США купують у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.

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