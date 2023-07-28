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США передаст Тайваню военную помощь, — Reuters

28 июля 2023 08:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
США передаст Тайваню военную помощь, — Reuters
Военные ВС Тайваня. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

США продолжает поддерживать Тайвань. Американские чиновники рассказывали СМИ о запланированной военной помощи для Тайваня на сумму более 300 млн долларов. Это вероятно разозлит Китай.

Об этом пишет Reuters.

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Что известно о военной помощи США для Тайваня

Как известно, уже более 70 лет Китайская Народная Республика считает демократический Тайвань своей собственной территорией. За последние 3 года Тайвань почувствовал усиленное военное давление. Китай ведь никогда не отказывался от идеи захвата острова. Конечно же, Тайвань решительно отвергает претензии Китая на суверенитет. И чтобы отстоять его демократической республике нужно оружие.

Еще в мае этого года, прогнозируя предстоящую помощь, министр обороны США Ллойд Остин, рад помочь Тайваню.

"Я рад, что Соединенные Штаты в скором времени окажут значительную дополнительную безопасность Тайваню через президентский орган сокращения штатов, который Конгресс разрешил в прошлом году", — заявил он на заседании Сената.

Поддерживают это решение и другие высокопоставленные военные.

"Генерал армии США Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что Тайваню нужно такое оружие, как системы противовоздушной обороны и те, которые могут нацеливаться на корабли с земли", — говорится в сообщении СМИ.

Тайвань заявил, что расходы на оборону в текущем году будут сосредоточены на подготовке оружия и оборудования для "тотальной блокады" Китаем, включая запчасти для истребителей F-16 и пополнение вооружения.

В то же время, такие заявления возмутили Китай. КНР ведь неоднократно требовала от США прекратить продажу оружия на остров. Однако это похоже, все равно произойдет.

В бюджете на 2023 год Конгресс США одобрил предоставление Тайваню помощи на сумму до 1 миллиарда долларов. И уже сегодня, 28 июля, ожидается, что Соединенные Штаты объявят о предоставлении Тайваню военной помощи на сумму более 300 миллионов долларов США. Об этом СМИ рассказали два американских чиновника.

Ожидается, что официальное объявление не будет включать в себя конкретный перечень предоставленных систем вооружения. Однако по данным СМИ, в пакет, как ожидается, могут войти беспилотники MQ-9A. Ранее Тайвань уже согласился приобрести четыре более совершенных беспилотника MQ-9B SeaGuardian производства General Atomics, поставка которых запланирована на 2025 год.

Напомним, стало известно, что Китай активно готовится к нападению на Тайвань.

В то же время США покупают у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины.

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