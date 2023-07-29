США нададуть Тайваню новий пакет військової допомоги: перелік зброї

Армія Тайваню. Фото: REUTERS/Ann Wang

У Сполучених Штатах оголосили про надання військової допомоги для Тайваню сумою 345 мільйонів доларів. Це є першою великою допомогою від адміністрації Джо Байдена, аби допомогти Тайваню у разі протистояння з Китаєм.

Про це пише Associated press.

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Зазначається, що в пакеті міститься оборона, освіта та навчання для військових Тайваню.

"Вашингтон надішле переносні системи протиповітряної оборони (ПЗРК), засоби розвідки та спостереження, вогнепальну зброю та ракети", — йдеться у повідомленні.

Для чого Тайваню військова допомога

Відомо, що чиновники США тиснули на Пентагон і Білий дім, аби вони пришвидшили виділення зброї для Тайваню. Це може допомогти стримати Китай від нападу на країну.

"У той час як китайські дипломати протестували проти цього кроку, торговий офіс Тайваню у Вашингтоні заявив, що рішення США вилучити зброю та інші матеріальні засоби з його складів є "важливим інструментом для підтримки самооборони Тайваню", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, раніше член правління Китайського центру Гудзонівського інституту Дж. Кайл Басс заявив, що у Китаї готуються до війни проти Тайваню найближчими місяцями. У країні також зміцнюють фінансову систему, щоб мати надійний захист від санкцій Заходу.