США в ближайшее время не предоставят Украине ракеты ATACMS,— CNN

Пуск ракеты ATACMS из установок MLRS. Фото: NYT

Ожидается, что США не предоставят Украине армейские оперативно — тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS в ближайшее время. Несмотря на неоднократные запросы украинского правительства и президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на руководителя отдела закупок армии США Дага Буша.

Читайте также:

Быть или не быть ракетам



По словам Буша, окончательное решение по ATACMS ещё не принято. Президент США Джо Байден лишь в скором времени сможет рассмотреть решение о передаче Украине такого оружия.

"Этими полномочиями владеет лишь президент. После этого эти данные доставят в Пентагон лицам, принимающим решение, и они примут его на соответствующем уровне", — сообщил он журналистам телеканала.

Ракета ATACMS. 3D-рендер

Буш заявил, что количество ракет ATACMS на американских складах не является ограничивающим фактором для предоставления ракет Украине. В случае принятия такого решения ВС США заменят переданные Киеву ОТРК новейшими ракетами PRSM.

"Если решение будет принято, армия готова это сделать", — добавил он.

Напомним, что недавно cенаторы от республиканской партии США призвали Джо Байдена предоставить Украине ATACMS. Сам же американский президент, как сообщал ранее американский телеканал, до сих пор рассматривает это решение.