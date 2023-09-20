США найближчим часом не нададуть Україні ракети ATACMS, — CNN

Пуск ракети ATACMS з установок MLRS. Фото: NYT

Очікується, що США не нададуть Україні армійські оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності ATACMS найближчим часом. Не зважаючи на неодноразові запити українського уряду та президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CNN з посиланням на керівника відділу закупівель армії США Дага Буша.

Читайте також:

Бути чи не бути ракетам

За словами Буша, остаточне рішення щодо ATACMS ще не прийнято. Президент США Джо Байден лише незабаром зможе розглянути рішення щодо передачі Україні такої зброї.

"Цими повноваженнями володіє лише президент. Після цього ці дані доправлять у Пентагон особам, які приймають рішення, і вони приймуть ухвалу на потрібному рівні", — повідомив він журналістам телеканалу.

Ракета ATACMS. 3D-рендер

Буш заявив, що кількість ракет ATACMS на американських складах, не є обмежуючим фактором для надання ракет Україні. У разі ухвалення такого рішення, ЗС США замінять передані Києву ОТРК новітніми ракетами PRSM.

"Якщо рішення буде прийнято, армія готова це зробити", - додав він.

Нагадаємо, що не так давно cенатори від республіканської партії США закликали Джо Байдена надати Україні ATACMS. Сам же американський президент, як повідомляв раніше американський телеканал, досі розглядає це рішення.