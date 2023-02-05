США хотят разместить гиперзвуковые ракеты в Японии

Гиперзвуковые ракеты США

США хотят попросить Японию разместить на их территории гиперзвуковые ракеты и "Томагавки". Это делается для того, чтобы более успешно можно было противостоять Китаю.

Об этом пишет Sankei News.

Гиперзвуковые ракеты

В сообщении указывается, что речь идет о развертывании гиперзвукового оружия большой дальности, которое разрабатывается в США. Американская сторона и раньше обращалась с таким предложением, и Токио намерено начать серьезные переговоры по этому направлению. Где будут размещены ракеты, пока неизвестно, но власти Японии говорят, что рассматривается остров Ксю и другие районы.

Примечательно, что США не владеют ракетами средней дальности наземного базирования с радиусом действия 500–5500 км на основании старого Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенного из СССР. Кроме того, такими ракетами (более 1250 единиц) владеет Пекин, что создает "ракетный разрыв" между США и Китаем.

Напомним, что Министерство иностранных дел Китая выразило "сильное недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные летательные аппараты". Это был метеорологический аэростат, сбившийся с пути.

Обнаружение воздушного шара повлекло дипломатический кризис, а государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Китай, запланированную на эти выходные, из-за "безответственного поступка".