США хочуть розмістити гіперзвукові ракети в Японії

США планують розмістити в Японії гіперзвукові ракети, щоб протистояти Китаю
США хочуть попросити Японію розмістити на їхній території гіперзвукові ракети та "Томагавки". Це робиться для того, щоб успішніше можна було протистояти Китаю.
Про це пише Sankei News.
-
Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу
-
Секонд-хенди захоплюють ринок одягу
-
Сніг та мороз: синоптики розповіли про погоду, яку варто очікувати сьогодні
-
У Горлівці лікарні переповнені пораненими окупантами, — Генштаб ЗСУ
-
Куля-шпигун у США: у Китаї відреагували на збиття БпЛА
-
Похмуро та без опадів: якою буде погода в Одесі в неділю
-
Пригожин продовжує зображати переможця Бахмута, — ISW
-
Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: прогнози ISW
-
Загальна мобілізація 2023: українцям пояснили, куди відправлять новачків, а куди — досвідчених
-
Стала відома дата прем'єри шоу "МастерШеф. Професіонали-4": чим здивують глядачів
Гіперзвукові ракети
У повідомленні зазначається, що йдеться про розгортання гіперзвукової зброї великої дальності, яку розробляють у США. Американська сторона і раніше зверталася з такою пропозицією, і Токіо має намір розпочати серйозні переговори щодо цього напряму. Де будуть розміщені ракети, поки невідомо, але влада Японії каже, що розглядається острів Ксю та інші райони.
Примітно, що США не мають ракет середньої дальності наземного базування з радіусом дії 500–5500 км на підставі старого Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, укладеного з СРСР. Крім того, такими ракетами (понад 1250 одиниць) володіє Пекін, що створює "ракетний розрив" між США та Китаєм.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Китаю висловило "сильне невдоволення та протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати". Це був метеорологічний аеростат, що збився зі шляху.
Через виявлення повітряної кулі спричинила дипломатична криза, а державний секретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Китаю, заплановану цими вихідними, через "безвідповідальний вчинок".