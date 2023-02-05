США хочуть розмістити гіперзвукові ракети в Японії

Гіперзвукові ракети США

США хочуть попросити Японію розмістити на їхній території гіперзвукові ракети та "Томагавки". Це робиться для того, щоб успішніше можна було протистояти Китаю.

Про це пише Sankei News.

Гіперзвукові ракети

У повідомленні зазначається, що йдеться про розгортання гіперзвукової зброї великої дальності, яку розробляють у США. Американська сторона і раніше зверталася з такою пропозицією, і Токіо має намір розпочати серйозні переговори щодо цього напряму. Де будуть розміщені ракети, поки невідомо, але влада Японії каже, що розглядається острів Ксю та інші райони.

Примітно, що США не мають ракет середньої дальності наземного базування з радіусом дії 500–5500 км на підставі старого Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, укладеного з СРСР. Крім того, такими ракетами (понад 1250 одиниць) володіє Пекін, що створює "ракетний розрив" між США та Китаєм.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Китаю висловило "сильне невдоволення та протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати". Це був метеорологічний аеростат, що збився зі шляху.

Через виявлення повітряної кулі спричинила дипломатична криза, а державний секретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Китаю, заплановану цими вихідними, через "безвідповідальний вчинок".