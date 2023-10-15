США и Китай провели переговоры о событиях в Израиле: какова позиция Пекина

Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров китайская сторона выступила за скорейший созыв международной мирной конференции для того, чтобы урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем.

Об этом говорится на сайте МИД Китая.

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Так, в телефонном разговоре представитель Китая отметил, что конфликт между Палестиной и Израилем продолжает обостряться и "рискует выйти из-под контроля".

"Китай выступает против всех действий, наносящих ущерб гражданскому населению, и осуждает любые действия, нарушающие международное право. Китай считает, что защита собственной безопасности не может происходить за счет ущерба невиновным гражданским лицам", — говорится в сообщении.

Ван отметил важность разрешить конфликт путем воплощения в жизнь "решения о двух государствах", которое предусматривает создание независимого палестинского государства и последующее примирение между арабским и израильским народами.

"Китай призывает к скорейшему созыву международной мирной конференции для содействия достижению широкого консенсуса", — сказал Ван.

Напомним, в Израиле в результате террористической атаки со стороны ХАМАС погибли 12 граждан Украины. Восемь наших соотечественников до сих пор считаются пропавшими без вести.