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США та Китай провели переговори щодо подій в Ізраїлі: яка позиція Пекіна

15 жовтня 2023 10:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
США та Китай провели переговори щодо подій в Ізраїлі: яка позиція Пекіна
Міністр закордонних справ Китаю Ван І. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Під час переговорів китайська сторона виступила за якнайшвидше скликання міжнародної мирної конференції для того, щоб врегулювати конфлікт між Палестиною та Ізраїлем.

Про це йдеться на сайті МЗС Китаю.

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Так, у телефонній розмові представник Китаю наголосив на тому, що конфлікт між Палестиною та Ізраїлем продовжує загострюватися і "ризикує вийти з-під контролю". 

"Китай виступає проти всіх дій, які завдають шкоди цивільному населенню, і засуджує будь-які дії, які порушують міжнародне право. Китай вважає, що захист власної безпеки не може відбуватися за рахунок шкоди невинним цивільним особам", — йдеться у повідомленні. 

Тож, Ван наголосив на важливості вирішити конфлікт шляхом втілення у життя "рішення про дві держави", яке передбачає створення незалежної палестинської держави та наступне примирення між арабським та ізраїльським народами.

"Китай закликає до якнайшвидшого скликання міжнародної мирної конференції для сприяння досягненню широкого консенсусу", — сказав Ван. 

Нагадаємо, в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС загинули 12 громадян України. Вісім наших співвітчизників і досі вважаються зниклими безвісти.

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