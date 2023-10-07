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США урезали торговлю с 42 китайскими компаниями: они предоставляют РФ компоненты для БПЛА

7 октября 2023 00:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США урезали торговлю с 42 китайскими компаниями: они предоставляют РФ компоненты для БПЛА
Си Цзиньпинь и Джо Байден. Фото: телеканал CNN
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство торговли США в пятницу добавило 42 китайских компании в государственный список экспортного контроля из-за поддержки военной и оборонно-промышленной базы Москвы. Их обвиняют в передаче России интегральных схем американского происхождения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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К вышеуказанным компаниям из Китая присоединились еще семь компаний из Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании.

В схемах нашли микроэлектронику, используемую Россией для систем точного наведения в своих ракетах и беспилотниках, которыми она атакует Украину.

"Сегодняшние дополнения в Список организаций дают четкое сообщение: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", — сообщил агентству помощник министра по контролю за экспортом Мэтью Аксельрод.

Компании добавят в список юридических лиц США, если в Вашингтоне сочтут их угрозой нацбезопасности или внешней политике США. Тогда поставщикам необходимо предоставить лицензии, которые обычно трудно получить перед отправкой товаров организациям из списка. В то же время, посольство Китая в Вашингтоне не сразу прокомментировало инцидент.

Напомним, что ранее американская армия сократилась до минимального уровня со времен Второй мировой войны. В то же время, президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем в ноябре.

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