США урізали торгівлю з 42 китайськими компаніями: вони надають РФ компоненти для БПЛА
Міністерство торгівлі США в п’ятницю додало 42 китайські компанії до державного списку експортного контролю через підтримку військової та оборонно-промислової бази Москви. Їх звинувачують у постачання Росії інтегральних схем американського походження.
Про це повідомляє агенція Reuters.
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До вище зазначених компаній з Китаю потрапили ще сім компаній з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, ОАЕ та Великої Британії.
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"Сьогоднішні доповнення до Списку організацій дають чітке повідомлення: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це та вживемо заходів", — повідомив агенції помічник міністра з контролю за експортом Метью Аксельрод.
Компанії додаються до списку юридичних осіб США, якщо у Вашингтоні вважатимуть їх загрозою нацбезпеці або зовнішній політиці США. Тоді постачальникам необхідно надати ліцензії, які зазвичай важко отримати, перш ніж відправляти товари організаціям зі списку. Водночас посольство Китаю у Вашингтоні не відразу прокоментувало інцидент.
Нагадаємо, що раніше американська армія скоротилася до найменшого рівня з часів Другої світової війни. Водночас президент США Джо Байден планує зустрітися з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем у листопаді.