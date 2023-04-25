США предложили ввести запрет почти всего экспорта в Россию: кто выступил против
ЕС и Япония выступили против предложения США для стран G7 полного запрета почти всего экспорта в Россию перед саммитом лидеров наиболее развитых экономик мира.
Об этом сообщает FT.
ЕС и Япония против запрета на экспорт
"Заявление лидеров G7, которое готовится к встрече в Хиросиме в следующем месяце, содержит обещание заменить текущий режим секторальных санкций против России на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями. Полный запрет на экспорт будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции", — говорится в сообщении.
Однако на встрече на прошлой неделе представители Японии и стран ЕС выразили возражение по реализации такого сценария событий.
Предложение США заблокировать почти весь экспорт в Россию было подготовлено на фоне растущего роста в Вашингтоне в связи с тем, что РФ продолжает обходить некоторые ограничения и импортировать западные технологии.
Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление стран G7 об обсуждении вопроса полного запрета на экспорт в Россию. Он еще раз грозится остановить зерновую сделку.
Также мы сообщали, что главе МИД РФ Сергею Лаврову, прилетевшему в Вашингтон, чтобы возглавить дебаты в Совете Безопасности ООН, следует ознакомиться с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявила во время дебатов 24 апреля представительница США Линда Томас-Гринфилд.