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США предложили ввести запрет почти всего экспорта в Россию: кто выступил против

25 апреля 2023 03:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США предложили ввести запрет почти всего экспорта в Россию: кто выступил против
Президент России Владимир Путин. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

ЕС и Япония выступили против предложения США для стран G7 полного запрета почти всего экспорта в Россию перед саммитом лидеров наиболее развитых экономик мира.

Об этом сообщает FT.

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"Заявление лидеров G7, которое готовится к встрече в Хиросиме в следующем месяце, содержит обещание заменить текущий режим секторальных санкций против России на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями. Полный запрет на экспорт будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции", — говорится в сообщении. 

Однако на встрече на прошлой неделе представители Японии и стран ЕС выразили возражение по реализации такого сценария событий.

Предложение США заблокировать почти весь экспорт в Россию было подготовлено на фоне растущего роста в Вашингтоне в связи с тем, что РФ продолжает обходить некоторые ограничения и импортировать западные технологии.

Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление стран G7 об обсуждении вопроса полного запрета на экспорт в Россию. Он еще раз грозится остановить зерновую сделку.

Также мы сообщали, что главе МИД РФ Сергею Лаврову, прилетевшему в Вашингтон, чтобы возглавить дебаты в Совете Безопасности ООН, следует ознакомиться с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявила во время дебатов 24 апреля представительница США Линда Томас-Гринфилд.

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