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США запропонували ввести заборону майже всього експорту до Росії: хто виступив проти

25 квітня 2023 03:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США запропонували ввести заборону майже всього експорту до Росії: хто виступив проти
Президент Росії Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

ЄС і Японія виступили проти пропозиції США для країн G7 повної заборони майже всього експорту до Росії перед самітом лідерів найбільш розвинутих економік світу.

Про це повідомляє FT.

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"Заява лідерів G7, яка готується до зустрічі в Хіросімі наступного місяця, містить обіцянку замінити поточний режим секторальних санкцій проти Росії на повну заборону експорту з кількома винятками. Повна заборона на експорт включатиме винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції", — йдеться в повідомленні.

Однак на зустрічі минулого тижня представники Японії та країн ЄС висловили заперечення реалізації такого сценарію подій. 

Пропозиція США заблокувати майже весь експорт до Росії була підготовлена на тлі розчарування, що зростає в Вашингтоні у зв’язку з тим, що РФ продовжує обходити деякі обмеження та імпортувати західні технології.

Нагадаємо, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяву країн G7 про обговорення питання повної заборони на експорт до Росії. Він вкотре погрожує зупинити зернову угоду.

Також ми повідомляли, що голові МЗС РФ Сергію Лаврову, який прилетів до Вашингтона, щоб очолити дебати в Раді Безпеки ООН, слід ознайомитися зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Про це заявила під час дебатів 24 квітня представниця США Лінда Томас-Грінфілд.

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